STAMPA NAZIONALE – Di Marzio: “Catania molto forte per la categoria, Pelligra vuole fare grandi cose per la città”

Riportiamo una serie di riflessioni del giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ai microfoni di Futura Gol sul Catania che sta nascendo, in aggiunta a quanto evidenziato mercoledì:

“Penso che un altro centrocampista potrebbe arrivare ma fa un pò di impressione parlare di rinforzi e mercato dopo un 6-0, soprattutto quando ti mancavano giocatori e chi è entrato dalla panchina è stato determinante. So la frenesia e l’amore della tifoseria, anche il nostro compito di giornalisti è di cercare di guardare avanti e di parlare di nuovi acquisti, ma io devo dire che la squadra vista dal vivo contro il Foggia ha dimostrato grande compattezza. Ci sono possibili nuovi rinforzi ma il Catania ha già una squadra molto forte per la categoria, con giocatori aventi l’atteggiamento giusto. Al di là della pochezza dell’avversario ho visto bene il Catania in fase difensiva, pronto a lottare fino alla fine, cercando sempre il gol anche quando ormai il Foggia era ko. Catania con la mentalità giusta e questa non si compra al calciomercato, ma ce l’hai attraverso operazioni funzionali e con il lavoro dietro di una società e di un allenatore che evidentemente in questa stagione sono in grande simbiosi”.

“Non è detto che chi è favorito riesca a tagliare il traguardo per primo. Ci sarà da lottare per il Catania con Benevento, Salernitana e possibili sorprese come l’anno scorso, quando venne fuori l’Audace Cerignola che se l’è giocata per vincere, oppure il Monopoli. Sarà un campionato difficile ma il Catania secondo me ha gli ingredienti giusti per lottare fino in fondo. Mi è piaciuta l’atmosfera che si è creata al Massimino, la canzone di Battiato quando sono andati in campo i giocatori domenica. A Pelligra ho parlato di mio padre che è stato alla guida del Catania, lui mi ha spiegato tutto quello che ha in mente per il Catania. Vuole fare grandi cose per la città in termini anche di strutture. Vuole creare basi solide affinchè il Catania possa durare nel tempo non solo per la qualità dei giocatori ma anche come infrastrutture, stadio, centro sportivo, campi per bambini e ragazzi. Ha tantissime cose in testa, spero riesca a realizzarne anche soltanto la metà”.

