mercoledì, 27 Agosto 2025
DI MARZIO: “Caturano, sarà una bella lotta con Forte in avanti…”

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio commenta l’operazione che porterà Salvatore Caturano al Catania, ai microfoni di Futura Production: “Credo che il Potenza si sia rassegnato perchè ha capito che la volontà del calciatore è quella di andare a Catania. Da quello che sono riuscito a raccogliere anche in Sicilia, nel giro di un paio di giorni Caturano dovrebbe essere il nuovo attaccante del Catania. Operazione importante perchè Caturano è un giocatore di categoria, che sa anche sbloccare partite sporche. E’ un giocatore diverso da quel Francesco Forte che domenica ho visto comunque bene, facendo un’ottima gara. Ha bisogno di entrare in condizione ma è un giocatore che lavora molto per la squadra, fa tante sponde, agevola l’inserimento degli attaccanti esterni. Sarà una bella lotta tra lui e Caturano per chi dovrà giocare titolare in avanti e Toscano saprà sicuramente utilizzarli al meglio”.

