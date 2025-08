DI PAOLA (Domusbet.tv): “Il tifoso del Catania è un vulcano, nasce e cresce con quei colori”

Così Francesco Di Paola, imprenditore catanese e Ceo di Domusbet.tv, title sponsor del Catania Beach Soccer intervenuto a Sicilia 242: “In Serie D questa piazza ha fatto registrare 20mila presenze al Massimino, squadre di A che hanno anche dato filo da torcere a grandi club questi numeri se li sognano. Il tifoso catanese appresenta il tifoso per eccellenza perchè ha cuore, anima, paragona il Catania a Sant’Agata, tutto il resto viene dopo. E’ un vulcano, giorno dopo giorno dimostra che l’amore verso il Catania è indebile e anche nella sofferenza va avanti col petto in fuori, sempre. Io ricordo una trasferta vissuta a Roma, quando ero piccolissimo, si trattava dello spareggio per andare in A nel 1983. Nasci e cresci con quei colori. Il Catania di Pelligra? Si è cercato di fare bene ma le ultime stagioni, purtroppo, dicono che per via di tante vicende le cose non sono andate per come prefissato. Mi auguro che il Catania possa disputare un campionato eccellente nella prossima stagione”.

