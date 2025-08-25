lunedì, 25 Agosto 2025
DI TACCHIO: notizie rassicuranti da Roma

foto Catania FC

Secondo quanto evidenziato nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, giungono notizie rassicuranti dall’esito del consulto pomeridiano di Roma per quanto riguarda il centrocampista e capitano del Catania Francesco Di Tacchio. Le condizioni fisiche non destano preoccupazione. Non è lontano il suo rientro dall’infermeria e, pertanto, non lascerà la lista dei 23. Cercherà di alzare i ritmi e l’intensità per smaltire in tempi abbastanza rapida l’infortunio con cui ha dovuto fare i conti a partire dal ritiro di Norcia. A centrocampo potrebbero, comunque, esserci novità. E’ in piedi, infatti, l’ipotesi di un trasferimento di Alessandro Quaini alla Juve Stabia nell’ambito di un possibile scambio con Davide Buglio.

