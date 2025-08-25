DI TACCHIO: notizie rassicuranti da Roma

Secondo quanto evidenziato nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, giungono notizie rassicuranti dall’esito del consulto pomeridiano di Roma per quanto riguarda il centrocampista e capitano del Catania Francesco Di Tacchio. Le condizioni fisiche non destano preoccupazione. Non è lontano il suo rientro dall’infermeria e, pertanto, non lascerà la lista dei 23. Cercherà di alzare i ritmi e l’intensità per smaltire in tempi abbastanza rapida l’infortunio con cui ha dovuto fare i conti a partire dal ritiro di Norcia. A centrocampo potrebbero, comunque, esserci novità. E’ in piedi, infatti, l’ipotesi di un trasferimento di Alessandro Quaini alla Juve Stabia nell’ambito di un possibile scambio con Davide Buglio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***