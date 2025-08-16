DI TACCHIO: Toscano rende noto che è lui il capitano della squadra

La scelta è stata ufficializzata direttamente dall’allenatore del Catania Domenico Toscano in sala stampa. Il centrocampista classe 1990 Francesco Di Tacchio è il capitano rossazzurro designato per la stagione 2025/26. Il tecnico calabrese ha evidenziato, tuttavia, l’esigenza di vedere dimostrata sul campo l’importanza di avere tanti capitani all’interno del gruppo. Tanti giocatori che risaltino per disciplina, carisma, autorevolezza, empatia, rispetto e attaccamento alla maglia. Di Tacchio, contrattualmente legato al Catania fino a giugno del prossimo anno, viene visto come un prezioso punto di riferimento per tutti i compagni sia in campo che all’interno dello spogliatoio, luogo “sacro” e dagli equilibri sottili nell’ambito di qualsiasi sport di squadra.

