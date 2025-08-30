domenica, 31 Agosto 2025
DINI a Globus Tv: “Io con loro, loro con me. Cerchiamo di essere un tutt’uno, lavorando molto sulla testa”

Le parole del portiere del Catania Andrea Dini ai microfoni di Globus Television dopo il successo di misura ottenuto sul campo della Cavese:

“E’ stata la classica partita di Serie C girone C, maschia, dove si è lottato su ogni pallone e fino all’ultimo secondo siamo stati in ballo ma sono queste le gare che fortificano e ti danno il là per il campionato. Era importante non prendere gol, ma è sempre importante questo aspetto perchè quando non prendi gol alla fine vinci le partite e i campionati. La mia parata su Orlando? C’era da prendere quella palla, era un momento fondamentale della partita. Meno male che è andato tutto per il meglio e l’ho presa… Difesa già affiatata? Noi cerchiamo di essere un tutt’uno. Io con loro, loro con me. Non ci sono difensori, centrocampisti e attaccanti ma si difende tutti insieme. E’ importante questo meccanismo di squadra, stiamo premendo soprattutto sulla concentrazione in ogni momento della partita e pallone, lavorando molto sulla testa”.

