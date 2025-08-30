sabato, 30 Agosto 2025
HomeCatania NewsDINI a Telecolor: "Dedichiamo la vittoria a Stefania Sberna, la squadra ha...
Catania NewsIntervistePrimo Piano

DINI a Telecolor: “Dedichiamo la vittoria a Stefania Sberna, la squadra ha qualità”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
0
foto Catania FC

Andrea Dini, protagonista della vittoria del Catania contro la Cavese per 1-0, ha commentato il match ai microfoni di Telecolor. “Dedichiamo la vittoria a Stefania (Sberna, ndr) che oggi avrebbe fatto il compleanno… Noi ci siamo – ha detto –. Sappiamo che ci sono tante squadre attrezzate ma noi vogliamo dire la nostra. Non deve mai mancare la concentrazione, solo se restiamo sul pezzo possiamo competere per obbiettivi importanti. Bisogna saper gestire le partite. Siamo forti, la squadra ha qualità. Il mio compito è parare: sono qui per questo e sono contento dell’intervento effettuato nel finale di gara. Ci dobbiamo abituare al nuovo sistema di controllo arbitrale, ma non è un problema: fa parte del gioco”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
PAGELLE DI REPARTO: Forte, gol pesantissimo. Anche Dini decisivo nel finale
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web