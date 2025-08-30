DINI a Telecolor: “Dedichiamo la vittoria a Stefania Sberna, la squadra ha qualità”

Andrea Dini, protagonista della vittoria del Catania contro la Cavese per 1-0, ha commentato il match ai microfoni di Telecolor. “Dedichiamo la vittoria a Stefania (Sberna, ndr) che oggi avrebbe fatto il compleanno… Noi ci siamo – ha detto –. Sappiamo che ci sono tante squadre attrezzate ma noi vogliamo dire la nostra. Non deve mai mancare la concentrazione, solo se restiamo sul pezzo possiamo competere per obbiettivi importanti. Bisogna saper gestire le partite. Siamo forti, la squadra ha qualità. Il mio compito è parare: sono qui per questo e sono contento dell’intervento effettuato nel finale di gara. Ci dobbiamo abituare al nuovo sistema di controllo arbitrale, ma non è un problema: fa parte del gioco”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***