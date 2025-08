ERREA’: “Maglia home, ogni dettaglio racconta la storia del Catania e il cammino che ancora lo attende”

Vediamo come Erreà Sport, azienda italiana produttrice nel settore dell’abbigliamento tecnico sportivo che ha rinnovato la collaborazione con il Catania FC, presenta la nuova maglia home rossazzurra realizzata:

“Ogni stagione comincia con una nuova pelle. Per il Catania FC 2025/2026, è la maglia home a dare il via a una storia fatta di orgoglio rossazzurro, eleganza senza tempo e visione proiettata al futuro.Il design riprende l’iconico binomio azzurro e rosso, con ampie righe verticali che richiamano la tradizione e una grafica dinamica che dona movimento e modernità. Una maglia pensata per distinguersi, dentro e fuori dal campo. A caratterizzarla, una trama tono su tono che percorre l’intera superficie, impreziosita dalla presenza dell’elefantino, simbolo identitario del club e della città, discreto ma profondamente evocativo”.

“Il colletto introduce una scollatura a “V” dal taglio originale, sobria e raffinata, che aggiunge un tocco contemporaneo all’insieme armonico della divisa. Dal punto di vista tecnico, la maglia è realizzata in tessuto Future, una delle innovazioni più avanzate sviluppate da Erreà: leggero, traspirante, resistente, pensato per le massime prestazioni. Ma Future è anche il simbolo dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, con l’obiettivo di ridurre del 30% l’impronta di carbonio e aumentare del 20% l’utilizzo di materiali riciclati entro il 2030.La maglia home 2025/2026 è, prima di tutto, un segno d’identità. Ogni suo dettaglio, dal motivo in movimento all’elefantino inciso nel tessuto, racconta la storia del Catania e il cammino che ancora lo attende”.

