ERREA’: “Nuove divise Catania coniugano estetica, performance e radicamento territoriale”

Ecco come l’azienda Erreà, sponsor tecnico rossazzurro, presenta le nuove divise del Catania “Away & Third” 2025/26:

“Dopo aver acceso l’entusiasmo dei tifosi con la presentazione della maglia casalinga, Erreà e Catania FC completano il kit gara 2025/2026 svelando le nuove divise away e third. Due progetti distinti nello stile, ma accomunati da un’identità chiara e da un forte legame con il territorio. La seconda maglia è dominata dal bianco, su cui spiccano inserti rossoazzurri che richiamano i colori sociali del club. Il design trae ispirazione dalla scalinata interna di Palazzo Biscari, uno dei simboli barocchi più noti della città: le decorazioni sono state rielaborate graficamente e riproposte sul tessuto, in tono su tono e a contrasto, creando un effetto raffinato, mai invasivo. Un omaggio alla ricchezza architettonica e culturale di Catania, che continua a ispirare la narrazione visiva del club”.

“Più essenziale e decisa la terza divisa, interamente nera, con collo a giro e polsi a costina. Il colore richiama la pietra lavica, segno distintivo del paesaggio urbano catanese. A caratterizzarla sono i dettagli in oro, ispirati agli elementi architettonici dei palazzi storici del centro. L’elefante, simbolo per eccellenza della città, è presente anche qui: ripetuto lungo i fianchi, disegna una greca ritmica e discreta che rafforza l’identità visiva della maglia. Entrambe le divise sono realizzate in tessuto Future, una delle tecnologie più avanzate sviluppate da Erreà”.

“Leggero, traspirante e resistente, è pensato per offrire il massimo in campo, con un occhio alla Sostenibilità: il progetto Future punta infatti a ridurre del 30% l’impronta di carbonio e ad aumentare del 20% l’utilizzo di materiali riciclati entro il 2030. Le nuove maglie completano una collezione che coniuga estetica, performance e radicamento territoriale. Un progetto pensato per rappresentare il club, la città e chi la vive, in ogni dettaglio”.

