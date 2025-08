EX ROSSAZZURRI – Brevi: “Catania squadra da battere, ci sono i presupposti per fare una grande stagione”

Ezio Brevi, allenatore che in carriera ha vestito da calciatore anche la maglia del Catania, parla così delle ambizioni rossazzurre in vista della prossima stagione, intervenendo su TMW Radio:

“Per come sta allestendo la squadra, il Catania è la squadra da battere vedendo anche i nomi e lo sforzo economico sostenuto dalla società. Non bisogna però dare assolutamente nulla di certo, basti pensare a quanto accaduto anche lo scorso anno, trovando delle serie difficoltà proprio il Catania nonostante l’allestimento di un’ottima squadra. Il girone C è di fuoco con tante formazioni che magari non si espongono ma ambiscono alla vittoria del campionato. E’ un torneo complicato. Io ho giocato al sud, bisogna avere giocatori pronti ad affrontare impegni importanti con pressioni che a volte sono esagerate ma molto formative per un’atleta che vive certi ambienti. Sono esperienze che ti lasciano qualcosa di grande, un valore aggiunto sul piano personale. Toscano? Parla la sua storia. E’ un allenatore che ha vinto campionati, ha le idee ben chiare sulla sua proposta di calcio ed è un tecnico carismatico. Ci sono secondo me a Catania i presupposti per fare una grande stagione”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***