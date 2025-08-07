EX ROSSAZZURRI: Carra nuovo direttore generale del Paternò Calcio

La scorsa estate si era interrotto il rapporto professionale tra il Catania e Luca Carra, ripartito poi dalla SPAL, esperienza amara condivisa con altri ex rossazzurri: l’allenatore Francesco Baldini, il terzino Luca Calapai ed il centrocampista Roberto Zammarini. In questi giorni Carra, svincolato a seguito della mancata iscrizione della SPAL al campionato di Serie C, ha deciso di sposare un nuovo progetto, facendo ritorno proprio alle pendici dell’Etna ma per dire sì alla chiamata del Paternò Calcio del patron siriano Yahya Kirdi. La società rossazzurra paternese ha inserito il nome di Carra nel nuovo organigramma, ricoprendo il consueto ruolo di direttore generale, con Karel Zeman che invece ha preso il posto di Giuseppe Pagana in panchina.

