giovedì, 7 Agosto 2025
HomeCalcio CataneseEX ROSSAZZURRI: Carra nuovo direttore generale del Paternò Calcio
Calcio CataneseCalcio SicilianoCalciomercatoEx RossoazzurriSerie D

EX ROSSAZZURRI: Carra nuovo direttore generale del Paternò Calcio

Redazione
By Redazione
0
249
foto Catania FC

La scorsa estate si era interrotto il rapporto professionale tra il Catania e Luca Carra, ripartito poi dalla SPAL, esperienza amara condivisa con altri ex rossazzurri: l’allenatore Francesco Baldini, il terzino Luca Calapai ed il centrocampista Roberto Zammarini. In questi giorni Carra, svincolato a seguito della mancata iscrizione della SPAL al campionato di Serie C, ha deciso di sposare un nuovo progetto, facendo ritorno proprio alle pendici dell’Etna ma per dire sì alla chiamata del Paternò Calcio del patron siriano Yahya Kirdi. La società rossazzurra paternese ha inserito il nome di Carra nel nuovo organigramma, ricoprendo il consueto ruolo di direttore generale, con Karel Zeman che invece ha preso il posto di Giuseppe Pagana in panchina.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LEONARDI: storia d’orgoglio e riscatto, l’attaccante catanese non ha mai dimenticato le sue origini
Articolo successivo
STAMPA MOLISANA: “Campobasso, Silvestri potrebbe essere operazione da fine mercato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web