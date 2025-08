EX ROSSAZZURRI: Curiale, avventura in Eccellenza con la DB Rossoblù Città di Luzzi

Attaccante che compirà 38 anni a dicembre, Davis Curiale prosegue la carriera nel campionato di Eccellenza. Si assicura le prestazioni sportive del giocatore una società calabrese, la DB Rossoblù Città di Luzzi, che nel pubblicare una foto di Curiale esultante in maglia rossazzurra annuncia con grande entusiasmo il suo ingaggio:

“La DB Rossoblù Città di Luzzi è incredibilmente orgogliosa di annunciare l’arrivo di un bomber di razza, un vero professionista che non ha bisogno di presentazioni: Davis Curiale! Sarà lui a indossare la nostra maglia numero 11. Con oltre 100 gol segnati in carriera e un’esperienza maturata in palcoscenici importanti con tantissime presenze in Serie B e Serie C, Davis arriva a Luzzi per mettere a disposizione della squadra tutta la sua forza, la sua esperienza e il suo incredibile fiuto del gol. La DB Rossoblù Città di Luzzi si assicura un attaccante di categoria superiore, pronto a scrivere nuove pagine di storia con noi”, si legge in una nota.

Autore di 115 reti nei professionisti, una trentina dei quali in rappresentanza dei colori sociali del Catania con cui è stato anche capocannoniere nella stagione 2017/18, in carriera Curiale ha militato tra le fila di Sambenedettese, Vicenza, Ravenna, Cittadella, Crotone, Triestina, Grosseto, Frosinone, Lecce, Trapani, Catania, Catanzaro, Vibonese, Messina, Reggina e Terracina.

