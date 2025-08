EX ROSSAZZURRI: Dalmonte, trattativa con il Trento

Archiviata la breve esperienza di Catania con poche presenze raccolte soprattutto a seguito di problemi fisici, per Nicola Dalmonte è tempo di conoscere il proprio futuro. Dopo non essersi concretizzato il passaggio all’Arezzo, il calciatore classe 1997, giunto a gennaio al Catania in prestito secco dalla Salernitana, potrebbe raggiungere l’intesa per il trasferimento al Trento, squadra in cui milita il fresco ex rossazzurro Mattia Maffei. Dalmonte rappresenta una precisa richiesta dell’allenatore Luca Tabbiani. Si tratta la cessione a titolo definitivo, secondo quanto riportano i colleghi di trivenetogoal.it.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***