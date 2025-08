EX ROSSAZZURRI – Dalmonte ufficiale al Trento: “Mi aspetto tanto da questa stagione”

Appena 9 presenze in maglia rossazzurra e 2 assist. Questo lo score di Nicola Dalmonte in maglia rossazzurra. Poche apparizioni per un giocatore che ha fatto anche i conti con problemi fisici. Terminato il prestito al Catania, la Salernitana lo ha ceduto a titolo definitivo al Trento.

Come riportato nei giorni scorsi, dunque, Dalmonte approda alla corte dell’ex tecnico del Catania Luca Tabbiani. Queste le sue prime parole da calciatore del Trento: “Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare a giocare. Il Trento, come società, mi ha sin da subito dato l’impressione di essere un club serio oltre che ben organizzato. Qui ho trovato persone competenti ed ambiziose. Da questa stagione mi aspetto tanto: voglio fare bene, dimostrare il mio valore e dare il massimo per questi colori. Dalle esperienze passate mi porto dietro molte cose che cercherò di mettere in pratica anche qui. Le mie caratteristiche principali? Penso di essere bravo nel puntare e superare l’uomo oltre che nel creare occasioni: mi piace essere utile alla manovra ed incidere in zona offensiva. Forza Trento!”.

