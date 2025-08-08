venerdì, 8 Agosto 2025
EX ROSSAZZURRI: Di Grazia, la stampa reggina ricorda la tripletta in Catania-Messina del 2016

Andrea Di Grazia

Nei giorni scorsi la Reggina ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante catanese ed ex Catania Andrea Di Grazia. Dopo avere contribuito a riportare il Siracusa nel professionismo del calcio, il giocatore classe 1996 proverà a fare altrettanto a Reggio Calabria. La stampa calabrese, nello specifico tuttoreggina.com, commenta con entusiasmo l’approdo in maglia amaranto di Di Grazia, sottolineando che “il folletto scuola Catania vuole ripetersi in maglia Reggina e fare sognare il Granillo”.

Viene posto in evidenza il momento più importante attraversato nella propria carriera dal giocatore. Quando, con la maglia del Catania, rifilò una pregevole tripletta ai danni del malcapitato ACR Messina, storico rivale della Reggina. Riferimento che va alla data del 9 ottobre 2016. Allora Di Grazia aveva 20 anni di età e militava nel campionato di Serie C: il Catania vinse 3-1 al cospetto dei peloritani. In quella stagione siglò 7 reti mettendo a referto 4 assist. Di seguito il video contenente gli highlights della gara disputata allo stadio “Angelo Massimino”:

VIDEO: Catania 3-1 ACR Messina, Serie C 2016/17

