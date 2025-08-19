martedì, 19 Agosto 2025
HomeCalciomercatoEX ROSSAZZURRI: il Livorno si assicura le prestazioni di Di Carmine
CalciomercatoEx RossoazzurriLega Pro

EX ROSSAZZURRI: il Livorno si assicura le prestazioni di Di Carmine

Redazione
By Redazione
0
377
foto Catania FC

“Il nodo è soprattutto economico, visto che parte dell’ingaggio nell’ultima stagione è stata pagata dal Catania e il Trento non si può spingere a certe cifre, dovendo obbligatoriamente ridurre lo stipendio”. Scriveva così, un paio di mesi fa, il Corriere del Trentino a proposito del futuro di Samuel Di Carmine. L’esperto attaccante ex Catania, che a settembre compirà 37 anni, è svincolato da fine giugno e la trattativa per la stipula di un nuovo contratto con il Trento sembrava destinata ad andare in porto, invece l’accordo è venuto meno. Di Carmine non resterà alla corte di mister Tabbiani dopo avere messo a segno 14 gol quest’anno nel girone A di Serie C, ripartendo dal neo promosso Livorno. La società toscana lo presenta come un attaccante “di grandissima esperienza”, che ha collezionato “oltre 130 gol (tra cui 36 in Serie C, 80 in Serie B e 8 in Serie A) in più di 550 presenze in carriera”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-FOGGIA: defezioni importanti a centrocampo, spazio per Aloi e Corbari dal 1′?
Articolo successivo
CATANIA-FOGGIA: arbitra Mirabella della sezione di Napoli, precedenti e statistiche
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web