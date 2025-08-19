EX ROSSAZZURRI: il Livorno si assicura le prestazioni di Di Carmine

“Il nodo è soprattutto economico, visto che parte dell’ingaggio nell’ultima stagione è stata pagata dal Catania e il Trento non si può spingere a certe cifre, dovendo obbligatoriamente ridurre lo stipendio”. Scriveva così, un paio di mesi fa, il Corriere del Trentino a proposito del futuro di Samuel Di Carmine. L’esperto attaccante ex Catania, che a settembre compirà 37 anni, è svincolato da fine giugno e la trattativa per la stipula di un nuovo contratto con il Trento sembrava destinata ad andare in porto, invece l’accordo è venuto meno. Di Carmine non resterà alla corte di mister Tabbiani dopo avere messo a segno 14 gol quest’anno nel girone A di Serie C, ripartendo dal neo promosso Livorno. La società toscana lo presenta come un attaccante “di grandissima esperienza”, che ha collezionato “oltre 130 gol (tra cui 36 in Serie C, 80 in Serie B e 8 in Serie A) in più di 550 presenze in carriera”.

