EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, i tifosi mi vogliono bene. Squadra avrà bisogno del loro calore”

Un importante ex rossazzurro, Giovanni Marchese, parla del rapporto che lo lega e lo legherà sempre alla piazza rossazzurra mandando un grosso in bocca al lupo al Catania di mister Toscano. Queste le sue parole di Marchese ai microfoni di Sicilia 242 evidenziate:

“I tifosi rossazzurri non abbandonano mai la squadra, anche di fronte a lunghe trasferte la passione dei ragazzi nei confronti del Catania è sempre forte. Ed è emozionante per me quando si parla del Catania, perchè ricordo tutti i momenti vissuti. I tifosi ancora oggi, nonostante siano trascorsi già tanti anni dalla mia militanza in rossazzurro, mi fermano per strada. E’ evidente che mi sento voluto bene, vengo accolto come se fossi a casa, nel paese in cui sono cresciuto, Delia. Questo calore i tifosi me lo trasferiscono sempre, mi auguro lo facciano anche quest’anno all’indirizzo della squadra, perchè ne avrà bisogno. La squadra stessa, però, dovrà fare anche in modo di spingere il pubblico dalla propria parte. Mando un grosso in bocca al lupo a tutti i giocatori del Catania e allo staff rossazzurro”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***