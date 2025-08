EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Catania, mercato equilibrato e Toscano miglior acquisto”

Catanese ed ex calciatore rossazzurro, Francesco Millesi parla così del Catania in vista della stagione 2025/26, ai microfoni di TuttoC.com:

“Direi che si sta muovendo bene, ci saranno altri colpi importanti. Il direttore sta facendo un mercato equilibrato. Manca ancora qualche colpo che sicuramente arriverà, per vincere un campionato così difficile serve una rosa importante e il Catania quest’anno vuole fare un campionato di vertice, per cui serve una rosa ampia di soldati. Non di nomi ma di calciatori con fame, che hanno voglia di lottare e sono certo che il direttore allestirà un ottimo organico”.

“L’acquisto più importante? La permanenza di mister Toscano, cambiare allenatore e rinnovare tutto il parco giocatori sarebbe stato inutile. Così si prosegue sulla strada dell’anno precedente, con qualche innesto importante. Credo che questa sia una macchina già omologata e che dunque possa partire subito forte. Se mi aspettavo l’addio di Faggiano? L’addio del direttore è la cosa che dispiace di più, perché ha conoscenza di calcio: è un professionista esemplare e credo sia stata una perdita però nel calcio è così, non ci sono scadenze a lungo termine e si vive alla giornata. Dal Catania dobbiamo aspettarci un grande campionato, con la permanenza del mister si partirà con un auto equilibrata poi sappiamo che ogni partita ha storia a sè, bisogna lottare e lavorare bene. Quest’anno il Catania potrà fare cose importanti con Toscano”.

