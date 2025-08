EX ROSSAZZURRI – Montalto accolto dalla Reggina: “Ben tornato a casa”

Entusiasmo per il ritorno alla Reggina di Adriano Montalto, che a Reggio Calabria aveva lasciato un felice ricordo. Il club amaranto in cui è operativo il direttore sportivo ex Catania Giuseppe Bonanno (numerose esperienze dirigenziali per lui sotto l’Etna ndr), mira a vincere il campionato di Serie D e spera di riuscire nell’intento con il contributo di giocatori come Montalto, il quale giorni dopo avere risolto consensualmente l’accordo col Catania ha firmato un contratto di durata annuale con la Reggina. Questa la nota della società calabrese:

“Adriano torna a vestire la maglia della Reggina, che aveva già indossato tra gennaio 2021 e giugno 2022 in Serie B, collezionando 47 presenze e 11 reti. Dopo l’esperienza in amaranto, nella stagione 2022/23 si trasferisce alla Reggiana, in Serie C, dove si conferma protagonista assoluto contribuendo alla promozione in Serie B con 9 gol in 22 partite. Successivamente indossa la casacca della Casertana (27 presenze, 12 gol e 4 assist) per poi trasferirsi al Catania, dove colleziona 21 presenze e 3 gol tra regular season e playoff. Adriano ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera proprio dove aveva già lasciato il segno: Bentornato a casa, Adriano”.

La punta classe 1988 ha riportato alcune dichiarazioni poco prima dell’annuncio ufficiale, parlando di “scelta dettata dal cuore” dopo avere ricevuto offerte anche da altre squadre. Ora si dice pronto a dare il massimo “per riportare la Reggina tra i professionisti”, aggiungendo: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”. Un Montalto, dunque, in cerca di riscatto immediato mettendo in archivio una stagione da dimenticare ai piedi dell’Etna.

