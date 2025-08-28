giovedì, 28 Agosto 2025
EX ROSSAZZURRI: novità di mercato per Verna, diretto al Cittadella

foto Catania FC

Nei mesi scorsi il presidente del Trapani Valerio Antonini ci andò giù pesante: “Mi chiesi come mai il Catania fosse così generoso nell’operazione Verna. E’ vero che col Catania c’è un buon rapporto, ma non mi aspettavo tanta generosità. Poi ho capito perchè, quando contattai il club rossazzurro, quasi mi pagavano per portarlo via da Catania. Nel momento in cui ho visto che era stato 40 giorni fermo, mi sono reso conto che fosse ‘na sola…”. Parole riferite al centrocampista Luca Verna. La doppia esperienza siciliana di Verna non è stata ottimale nella passata stagione. Adesso per lui – che vanta in carriera oltre 300 presenze tra campionato cadetto e Lega Pro – si aprono le porte di un altro club di Serie C, cambiando girone: il giocatore classe 1993 ha raggiunto formalmente l’accordo con il Cittadella fresco di retrocessione dalla B. Giunge in prestito dal Trapani.

