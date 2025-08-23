EX ROSSAZZURRI – Rapisarda alla Nissa: “Colpo da applausi. Combattente, leader silenzioso e uomo spogliatoio”

La scorsa stagione ha risolto il contratto che lo vincolava al Catania per trasferirsi al Latina. Al termine del campionato, il laterale destro catanese Francesco Rapisarda è rimasto senza squadra ma, nelle ultime ore, ha trovato nuova sistemazione. Intesa raggiunta con un club di Serie D. Trattasi della Nissa. La società siciliana presenta con toni entusiastici il neo acquisto. Riportiamo di seguito la nota diffusa sui social:

“La NISSA F.C. piazza un colpo da applausi. Uno di quelli che alzano l’asticella, infiammano la piazza e accendono l’entusiasmo: Francesco Rapisarda, difensore esterno di grandissima esperienza e leadership naturale, è ufficialmente un nuovo giocatore biancoscudato. Catanese, classe 1992, Rapisarda è molto più di un semplice terzino. È un combattente, un leader silenzioso, un uomo spogliatoio. È uno che ha calcato i campi più caldi della Serie C e D per oltre 400 partite ufficiali, sempre con la stessa mentalità: lottare per la maglia, onorare ogni minuto, trascinare i compagni.

Dal Cosenza all’Aquila, passando per Vigor Lamezia, Lumezzane e poi la grande consacrazione alla Sambenedettese, dove è diventato capitano e idolo dei tifosi con oltre 120 presenze e 11 gol. A Trieste ha lasciato il segno, ma è col Catania, la squadra della sua città, che ha scritto pagine indelebili: promozione in Serie C, Coppa Italia di categoria, 7 reti e 56 presenze con la fascia da leader sempre ben stretta al braccio”.

“Francesco è un giocatore abituato a vincere, a prendersi responsabilità, a lottare con fame e orgoglio. E ora porta tutto questo nella grande famiglia biancoscudata. Una notizia che infiamma l’ambiente, che conferma le ambizioni del club e che regala a mister Lello Di Napoli un esterno completo, affidabile, instancabile. Difensore? Centrocampista? Leader. Questo è Rapisarda”.

“«Ogni domenica è come se indossassi un’armatura. Quando entro in campo, mi sento invincibile». Queste le sue parole a Catania. Adesso quell’armatura sarà biancoscudata.👋 Benvenuto, Francesco. Il “Marco Tomaselli” è pronto ad esplodere. E i tifosi non vedono l’ora di vederti volare su quella fascia, con la grinta di chi non molla mai. Questa, è la Nissa. E adesso, con te, è ancora più forte!”.

