EX ROSSAZZURRI: Rimini, Baldini si tira indietro prima della firma

giovedì, 7 Agosto 2025
Tre anni dopo la sparizione del Calcio Catania, l’incubo della mancata iscrizione della SPAL al prossimo campionato di Serie C. L’allenatore Francesco Baldini era sul punto di tornare in panchina dicendo sì al Rimini, ma nel giorno in cui avrebbe dovuto firmare il contratto e svolgere i primi allenamenti ha deciso di fare un passo indietro. Una nota diffusa dall’agenzia di procuratori che lo rappresenta spiega che “al momento, alcune condizioni organizzative e operative non permettono di avviare un progetto tecnico immediato”. Lo stesso Baldini ha sottolineato al Corriere di Romagna di avere “dovuto fare un passo indietro”, ritenendo giusto “dare tempo alla società di completare tutti i passaggi organizzativi necessari”. L’ex allenatore rossazzurro, pertanto, rimane libero da vincoli. Al suo posto il Rimini ha assunto un altro ex Catania, Piero Braglia, che fu centrocampista della squadra etnea negli anni ’80 in Serie B.

