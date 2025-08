EX ROSSAZZURRI: si è spento Federico Caputi, aveva 75 anni

I tifosi non più giovanissimi se lo ricordano con la maglia del Catania agli inizi degli anni ’80. Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Latina, difensore di ruolo ma impiegato anche a centrocampo, Federico Caputi debuttò in prima squadra nel campionato di Serie C 1969-70. Da lì prese il via una carriera che lo portò a vestire le maglie di Monza, Lucchese, Pescara, Atalanta e, appunto, Catania, con presenze sia in Serie C che in B e nella massima serie.

Vestì la maglia rossazzurra nella stagione cadetta 1981/82 totalizzando 20 apparizioni con Giorgio Michelotti al timone della squadra. Gli etnei chiusero il torneo all’ottavo posto, frutto di un ottimo girone d’andata ed una seconda parte di campionato non all’altezza, dando luogo a quelle che rappresentarono le prove generali per il grande salto in A avvenuto l’anno successivo. Caputi in qualche occasione ha avuto modo di ricordare con orgoglio a mezzo stampa di essere stato compagno di squadra, in Sicilia, di Claudio Ranieri, attuale senior advisor della Roma. Ieri, domenica 3 agosto, si è spento all’età di 75 anni nella “sua” Latina.

