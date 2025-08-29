EX ROSSAZZURRI: Tello firma con l’America de Cali

Il mese scorso il Catania ha risolto quello che era il contratto più oneroso all’interno della rosa, il vincolo residuo con Andrés Felipe Tello Munoz, centrocampista classe 1996. Il giocatore, reduce da un’esperienza poco esaltante in prestito alla Salernitana, era rientrato alla base. Il ragazzo ha definito l’intesa per una risoluzione consensuale del contratto decidendo di lasciare l’Europa per fare ritorno in Colombia, suo Paese di nascita. Nelle ultime ore Tello si è accordato con l’America de Cali, club di massima divisione tra i più titolati sia in ambito nazionale sia in quello internazionale. La società ha vinto, infatti, 15 campionati nazionali e ha raggiunto per quattro volte la finale della Copa Libertadores.

Tello ha superato gli esami medici ed è pronto ad allenarsi sotto la direzione tecnica di Gabriel Raimondi. Torna in Colombia dopo gli inizi della carriera all’Envigado nel 2014. Poi si trasferì alla Juventus venendo considerato uno dei calciatori colombiani più promettenti. In seguito l’avventura tra Serie A, B e C con le maglie di Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Catania e Salernitana. Per lui anche partecipazioni con le selezioni giovanili della Nazionale colombiana. Viene da una serie di annata complicate, ora cerca riscatto nella sua terra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***