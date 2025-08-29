venerdì, 29 Agosto 2025
HomeCalciomercatoEX ROSSAZZURRI: Tello firma con l'America de Cali
CalciomercatoEx Rossoazzurri

EX ROSSAZZURRI: Tello firma con l’America de Cali

Redazione
By Redazione
0
435

Il mese scorso il Catania ha risolto quello che era il contratto più oneroso all’interno della rosa, il vincolo residuo con Andrés Felipe Tello Munoz, centrocampista classe 1996. Il giocatore, reduce da un’esperienza poco esaltante in prestito alla Salernitana, era rientrato alla base. Il ragazzo ha definito l’intesa per una risoluzione consensuale del contratto decidendo di lasciare l’Europa per fare ritorno in Colombia, suo Paese di nascita. Nelle ultime ore Tello si è accordato con l’America de Cali, club di massima divisione tra i più titolati sia in ambito nazionale sia in quello internazionale. La società ha vinto, infatti, 15 campionati nazionali e ha raggiunto per quattro volte la finale della Copa Libertadores.

Tello ha superato gli esami medici ed è pronto ad allenarsi sotto la direzione tecnica di Gabriel Raimondi. Torna in Colombia dopo gli inizi della carriera all’Envigado nel 2014. Poi si trasferì alla Juventus venendo considerato uno dei calciatori colombiani più promettenti. In seguito l’avventura tra Serie A, B e C con le maglie di Cagliari, Empoli, Bari, Benevento, Catania e Salernitana. Per lui anche partecipazioni con le selezioni giovanili della Nazionale colombiana. Viene da una serie di annata complicate, ora cerca riscatto nella sua terra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CAVESE-CATANIA: alla scoperta dell’avversario, “lavori in corso” in casa blufoncè
Articolo successivo
STAMPA PUGLIESE: “Allegretto obiettivo primario per la difesa del Cerignola”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web