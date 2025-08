EX ROSSAZZURRI – Terlizzi: “Catania, importante dare continuità al progetto tecnico. Forza del gruppo la chiave”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’ex difensore del Catania Christian Terlizzi parla proprio dei rossazzurri e del Trapani, altra squadra in cui ha militato, quando si avvicina l’inizio ufficiale della stagione 2025/26:

“Stanno facendo un buon mercato. Catania rispetto a Trapani è una piazza ancora più ambiziosa perchè ha raggiunto traguardi importanti negli anni di Serie A e vuole risalire immediatamente anche perchè il pubblico lo richiede. Trapani, magari, può essere un pò più paziente. Entrambe hanno vissuto un’annata non bellissima. Io credo che bisogna dare continuità ai lavori svolti. Il Catania ha riconfermato un allenatore esperto e bravo nella gestione del gruppo, mentre il Trapani ha dato un pò di instabilità cambiando 3-4 allenatori nella passata stagione”.

“Serve un attimo di pazienza, bisogna dare stabilità ad un progetto per non creare ulteriore confusione. Il Pescara ha disputato un playoff importante e lo ha vinto con un lavoratore in panchina che ho avuto per tre anni, Silvio Baldini, trovando la chiave giusta. La chiave sta nella creazione di un gruppo forte ed importante che remi nella stessa direzione. Se fai solo un mercato di nomi non vinci per forza di cose i campionati. Io punterei anche sui giovani, un giocatore forte può esserlo a prescindere dalla carta d’identità. Se hai la personalità giusta e sei un calciatore importante riesci a giocare anche in una piazza esigente come Catania”.

