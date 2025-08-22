sabato, 23 Agosto 2025
EX ROSSAZZURRI: vari club sulle tracce di De Paoli

foto Catania FC

Attaccante che il direttore sportivo Ivano Pastore aveva prelevato nella finestra invernale del calciomercato per aggiungere un tassello ulteriore al reparto avanzato rossazzurro, Andrea De Paoli ha concluso come da contratto l’esperienza in prestito al Catania. La società etnea vantava il diritto di riscatto del cartellino, che però non è stato esercitato. Così il giocatore è rientrato alla base (Giugliano), ma il suo futuro sembra essere destinato altrove. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, sul calciatore classe 1999 vi è l’interesse di vari club: Pianese, Team Altamura, Dolomiti Bellunesi, Albinoleffe e Pineto. Nei prossimi giorni è attesa la scelta finale.

