EX ROSSAZZURRI: Zammarini torna nel girone C di Serie C

Non rientrava nel progetto tecnico del Catania e, così, lo scorso anno trovò l’accordo con la società rossazzurra per la risoluzione consensuale del contratto archiviando l’esperienza catanese con 44 presenze e 4 gol stagionali. Roberto Zammarini ha, poi, raggiunto l’intesa per il trasferimento alla SPAL. Una scelta rivelatasi infelice, visto l’epilogo della stagione con la salvezza in extremis ottenuta sul campo ai playout contro il Milan Futuro ma anche la mancata iscrizione del club ferrarese al prossimo torneo di C, determinando lo svincolo automatico dei tesserati e, quindi, dello stesso Zammarini. A distanza di pochi mesi, comunque, il centrocampista è riuscito a trovare una nuova sistemazione. Tra le varie proposte sul tavolo, Zammarini ha accettato quella del Giugliano. Il calciatore classe 1996, dunque, tornerà a misurare le proprie ambizioni nel girone C di Serie C dove sarà proprio avversario del Catania. Firmato un contratto su base biennale con la società campana.

