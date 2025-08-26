EX ROSSAZZURRI – Zanellato, il D.S. del Lecco: “E’ arrivato dal Catania a 5 minuti dal gong…”

Il Catania lo ha ceduto a titolo definitivo nella sessione invernale del calciomercato 2023/24, dopo vari mesi trascorsi fuori lista. Niccolò Zanellato è ripartito dal Lecco, club con cui di recente ha siglato un nuovo accordo dopo la scadenza dei termini contrattuali. Il direttore sportivo Antonio Minadeo ha ricordato proprio la trattativa che ha portato il centrocampista da Catania a Lecco, ai microfoni di TuttoC.com: “Si è creato un grande rapporto tra me e Zanellato, il caso ha voluto che l’ultimo giorno del mercato di gennaio mi sono imputato con lui. E’ arrivato alle 23.55 dell’ultimo giorno. Può fare ancora molto, molto di più per le sue capacità. E’ un bravissimo ragazzo, deve sentirsi parte principale del progetto e adesso lo è”. Evidente come il Lecco si aspetti molto dal calciatore classe 1998 scuola Milan che, invece, alle pendici dell’Etna ha incontrato difficoltà.

