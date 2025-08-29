FAI LA FORMAZIONE: Cavese-Catania, sostituisciti a Toscano

Quale formazione opporre alla Cavese allenata da Fabio Prosperi, avversaria del Catania per la seconda giornata del campionato di Serie C girone C? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.
In vista del match Cavese-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Simonetta Lamberti” – fischio d’inizio dell’incontro sabato alle ore 18.00 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:
