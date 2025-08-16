sabato, 16 Agosto 2025
FAI LA FORMAZIONE: Crotone-Catania, sostituisciti a Toscano

foto Catania FC

Quale formazione opporre al Crotone allenato da Emilio Longo, avversario del Catania per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C edizione 2025/26? Come ogni gara della squadra rossazzurra chiediamo ai tifosi di schierare idealmente gli etnei sul rettangolo di gioco sostituendosi alle scelte di mister Domenico Toscano.

In vista del match Crotone-Catania, esprimi le tue preferenze sull’undici rossazzurro da schierare in campo dal 1′ allo stadio “Ezio Scida” – fischio d’inizio dell’incontro domenica alle ore 21.00 – attraverso il consueto sondaggio proposto alla vigilia delle partite da TuttoCalcioCatania.com e clicca in basso su “vote” dopo avere selezionato le opzioni desiderate:

