FORTE: “A Catania con grande senso di responsabilità, sacrificio e voglia di dimostrare. Contano i fatti”

Il neo acquisto del Catania Francesco Forte, attraverso i canali ufficiali rossazzurri si presenta carico e particolarmente motivato in vista della stagione 2025/26, assicurando tanto impegno e professionalità da dedicare alla causa. Ecco quanto evidenziato:

“Sono molto orgoglioso e carico per questa nuova avventura qui, a Catania. Sono un centravanti che dà il meglio di se stesso in area di rigore, un ragazzo abbastanza umile che ha sempre fame, voglia di dimostrare. Per me ogni anno si riparte da zero. Questa per me rappresenta una grande opportunità, quindi voglio dimostrare appieno le mie caratteristiche tecnico-tattiche. La mia esperienza più significativa finora è stata sicuramente quella di Venezia, riportando il club in Serie A dopo 19 anni. Ho giocato anche nella massima categoria, che per me è motivo d’orgoglio rappresentando il sogno inseguito da bambino”.

“Il toscanismo? Penso di doverlo ancora imparare bene, ma è bastata una telefonata di cinque minuti per capire la sua mentalità. Un metodo che applica sia in campo che fuori. Io sono qui anche per questo, chi meglio di lui ce lo può insegnare? Il nostro obiettivo è ben chiaro a tutti quanti, penso che non serva neanche descriverlo. Le chiacchiere se le porta via il vento, contano i fatti e lavorare forte come chiede il mister. Pensiamo a giocare partita dopo partita. Quando ho ricevuto la chiamata del Catania ho avuto i brividi, sentendo subito un grande senso di responsabilità. Spero di ricambiare la fiducia con il sudore, il sacrificio e tanta professionalità, fame, voglia di centrare il nostro obiettivo. Forza Catania”.

VIDEO: le parole di Forte

