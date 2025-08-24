FORTE a Telecolor: “Esordio da brividi e grande gara per mentalità. Ho fiducia nelle mie potenzialità”

C’è anche la firma di Francesco Forte nella rotonda vittoria del Catania contro il Foggia. L’attaccante rossazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Telecolor:

“Era molto importante per noi come squadra ma soprattutto per la piazza dare un segnale facendo vedere attaccamento alla maglia. Da brividi per me l’esordio, sono rimasto davvero impressionato. Sta a noi meritarci tutto questo. Sono qui per lavorare, mettermi a disposizione dando sempre il massimo. Buon inizio ma non abbiamo ancora fatto nulla, da domani si pensa alla Cavese. Altro attaccante in arrivo? Io penso a fare il mio lavoro, mettendo in difficoltà l’allenatore nelle scelte. Sono consapevole di quello che posso dare, della mia carriera. Ogni anno si riparte da zero ma ho grande fiducia nelle mie potenzialità”.

“E’ vero che per un paio d’anni ho avuto delle difficoltà in carriera ma sono qui con grande umiltà, consapevolezza di quanto sia importante la scelta di Catania. Ho tutte le intenzioni di ripagare la fiducia con sacrificio e umiltà. Al di là del gol e della vittoria spero i tifosi abbiano apprezzato questo da parte mia e di tutti quanti, perchè penso che il collettivo nella sua interezza abbia disputato una grande partita soprattutto per mentalità. Se vogliamo ottenere grandi obiettivi bisogna continuare così, perchè sono sicuro che in questo modo di tifosi ci sosterranno sempre”.

“Non ho avuto continuità negli ultimi mesi per vari motivi, anche a seguito di infortuni che l’anno scorso mi hanno rallentato ma mi sento bene sul piano fisico, siamo ad agosto e quindi va ancora trovata la condizione migliore. Andrà sempre meglio da qui in avanti, ne sono sicuro. Ringrazio Cicerelli che mi ha dato la possibilità di calciare il rigore, era importante sbloccarmi, i miei gol arriveranno ma conta di più il bene della squadra”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***