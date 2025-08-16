FORTE: lo “squalo” punta al ritorno in doppia cifra

Sono trascorsi quattro anni dall’ultima volta che Francesco Forte ha concluso una stagione in doppia cifra. Nel 2020/21, in Serie B, l’attaccante romano mise a segno 15 gol tra campionato e playoff mettendo a referto anche due assist. Militava tra le fila del Venezia, squadra con cui fu grande protagonista contribuendo al quinto posto finale e, soprattutto, alla vittoria dei playoff che valsero la promozione dei lagunari in Serie A. Forte attraversava un grande momento, era reduce da un bottino di 17 reti alla Juve Stabia, sempre in B, ritrovando la A che aveva solo accarezzato nel 2012/13 con le giovanili dell’Inter.

Forte ha, poi, collezionato 12 gettoni di presenza nella massima categoria, sempre con la maglia del Venezia, trovando anche la via della rete contro la Lazio il 22 dicembre 2021. Da allora lo “squalo” ha fatto registrare le stagioni più prolifiche a livello personale con Benevento, Ascoli (2022/23) e Cosenza (2024) in Serie B. Nell’ultima stagione vissuta di nuovo ad Ascoli ha pagato a caro prezzo una squalifica di diversi mesi legata a vicende di calcioscommesse, faticando ad inserirsi in un contesto di squadra deficitario e facendo i conti con qualche problema fisico. Catania gli offre un’opportunità di riscatto, la dirigenza rossazzurra crede di potere rigenerare un calciatore che, in carriera, i gol li ha sempre fatti e riparte dalla Sicilia con stimoli importanti.

