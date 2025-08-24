domenica, 24 Agosto 2025
FORTE: quando gli fu dedicata una canzone ai tempi della Juve Stabia

foto S.S. Juve Stabia

La stagione più prolifica in termini di gol messi a segno l’ha vissuta nella stagione 2019/20 alla Juve Stabia, in Serie B, siglando la bellezza di 17 reti. Annata splendida per lui, ma solo a livello personale visto che le Vespe terminarono il campionato in zona retrocessione. Parliamo della punta Francesco Forte, che il Catania ha prelevato in prestito dall’Ascoli.

In quel contesto Andrea Taloni, ideatore dal canale YouTube CalcioPazzo e tifoso anche delle Vespe, realizzò con tanto di video pubblicato su YouTube una canzone proprio su Francesco Forte con un ritornello quanto mai esplicativo: “Anvedi quello quanto è Forte, Forte, e sfascerà tutte le porte, porte…“. L’attaccante romano concluse la stagione continuando ad andare a segno con una certa regolarità. Fu il periodo di massimo splendore di Forte che, di lì a poco, raggiunse la Serie A vestendo la casacca del Venezia. L’auspicio è che a Catania il giocatore classe 1993 ritrovi sotto porta la verve dei tempi migliori.

VIDEO: la canzone di Andrea Taloni su Francesco Forte

