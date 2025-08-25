FORTE: quattro mesi dopo l’ultimo gol, tutto un altro clima per l’attaccante romano

Come quattro mesi di distanza possono cambiare radicalmente lo scenario. Francesco Forte ritrova la via del gol in competizioni ufficiali. Lo fa dopo avere calciato in maniera impeccabile il rigore del 4-0 con cui il Catania conclude la prima frazione di gara, all’esordio in campionato contro il Foggia. Momento speciale per l’attaccante romano, che ha definito nel post gara “da brividi” l’atmosfera che si respirava allo stadio “Angelo Massimino”. Adrenalina pura nell’impianto sportivo etneo. Tutto completamente diverso dall’ultima volta che Forte entrò nel tabellino dei marcatori, il 13 aprile scorso.

Vestiva la maglia dell’Ascoli. In quella occasione rispose, di testa, su assist di Davide Marsura (da poche ore ex rossazzurro avendo risolto consensualmente il contratto) al gol del vantaggio della Torres. Nel finale, però, i sardi fissarono il risultato sull’1-2 gelando il “Del Duca”. Da lì la partenza di una feroce contestazione all’indirizzo di proprietà e squadra, finendo lo stesso Forte pesantemente nel mirino della critica. Contesto difficile, dove l’Ascoli rischiava la retrocessione. Il giocatore classe 1993 concluse la stagione con la miseria di 3 gol, facendo anche i conti con problemi fisici. Adesso punta a rivitalizzarsi alle pendici dell’Etna, rinfrancato dal suo primo gol in rossazzurro e dagli applausi ricevuti da oltre 17.500 tifosi sugli spalti.

