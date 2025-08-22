“Forza Catania” a Palazzo Biscari

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

“A fiocco di nuvola”: così Ignazio Paternò Castello, quinto principe di Biscari, descrisse la splendida scalinata decorata a stucco che ha ispirato, secoli dopo, il motivo della maglia “away” del Catania Football Club per la stagione sportiva 2025/2026. Ruggero Moncada Paternò Castello, uno dei proprietari odierni di Palazzo Biscari, ha manifestato entusiasmo aprendo le porte del gioiello architettonico del tardo barocco siciliano per la realizzazione del nostro più recente servizio fotografico di presentazione, con una disponibilità e una naturale cortesia che meritano profonda gratitudine.

Valorizzare il territorio può significare anche produrre sane contaminazioni tra arte e calcio, dimensioni soltanto apparentemente distanti ma in realtà unite dal senso di Catania, dall’amore per Catania, dal genuino orgoglio suscitato dai migliori prospetti della catanesità, in ogni ambito. Ruggero, signorilmente, ha voluto celebrare l’intesa con un’iniziativa molto significativa: dal 23 al 30 agosto, le guide incaricate di condurre i visitatori tra le meraviglie di Palazzo Biscari indosseranno proprio la maglia “away” del Catania.

