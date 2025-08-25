GIANLUCA DI MARZIO: “Un piacere essere tornato a Catania”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato e figlio del compianto ex allenatore del Catania – tra le altre – Gianni, domenica sera è stato accolto allo stadio “Angelo Massimino”, dove ha assistito alla rotonda affermazione contro il Foggia e ricevuto una maglia speciale rossazzurra consegnata direttamente dal patron Rosario Pelligra. Di Marzio ha esternato la propria soddisfazione: “Un piacere essere tornato a Catania, una città dove papà Gianni ha scritto la storia ed io sono cresciuto, tra tanti amici di scuola e vita. E grazie alla società e al presidente Ross Pelligra per il gradito regalo”.

