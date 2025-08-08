GIOVANILI CATANIA: ecco Girlando, innesto importante per l’Under 17 nazionale

Cresciuto nella Team Sport Catania, il giovane Giuseppe Girlando fa ritorno nella città dell’Elefante entrando a far parte del settore giovanile del Catania FC. Più precisamente militerà tra le file della compagine rossazzurra che parteciperà al prossimo campionato nazionale Under 17. E’ stato infatti raggiunto l’accordo per il trasferimento dall’Ascoli, dove il ragazzo classe 2009 si è mostra nel vivaio. Si tratta di un difensore centrale strutturato e tecnicamente valido, in possesso di buone capacità di costruzione dal basso.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***