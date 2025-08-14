GIOVANILI CATANIA: primi minuti al “Massimino” per Ortoli dopo qualche convocazione in Prima Squadra

Nei minuti finali – i primi per lui allo stadio “Angelo Massimino” – domenica scorsa, in occasione dell’amichevole disputata contro il Valletta FC, c’è stato spazio anche per l’ingresso in campo di qualche giovane prodotto del vivaio rossazzurro. Tra questi, il centrocampista Nicolò Ortoli, 18 anni compiuti il 23 giugno e che il Catania ha prelevato la scorsa stagione dall’Oasis Frattamaggiore, convocandolo un paio di volte in campionato.

Ortoli, come evidenziato tempo fa dall’emittente campana ErgoTv, si era distinto in precedenza per la convocazione nella rappresentativa campana under 17, eguagliando così dopo tanti anni la stessa esperienza del più noto Ciccio Lodi. Inoltre nel torneo giovanile dedicato ad Antonio Juliano – storico ed capitano del Napoli – è stato premiato come migliore calciatore della manifestazione calcistica. Sicura del potenziale del ragazzo la dirigenza dell’Oasis Frattamaggiore, entusiasta per la crescita di un giovane che già dall’età di 6 anni ha calcato i campetti della struttura di Via Vergara e vestito la maglia della compagine frattese.

