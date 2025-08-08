GIOVANILI CATANIA: Saliou rinforzo per la Primavera

Una delle scuole calcio più attive nell’ambito del progetto tecnico territoriale del Catania FC, La Meridiana cede alla società del presidente Pelligra l’attaccante classe 2007 Gueye Serigne Saliou. Il ragazzo farà parte dell’organico rossazzurro nella categoria Primavera dopo un’attenta valutazione da parte di Orazio Russo, responsabile del vivaio del Catania, che ha seguito in questi mesi i suoi progressi, ritenendolo in possesso di potenzialità interessanti. All’allenatore Marco Biagianti il compito di valorizzare al meglio il talento di questo giovane calciatore che più volte, negli ultimi anni, è stato convocato nelle rappresentative regionali giovanili. Per lui, tra le esperienze maturate, anche un provino sostenuto con il Crotone.

