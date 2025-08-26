martedì, 26 Agosto 2025
HomeCatania NewsGIUDICE SPORTIVO: ammenda di mille euro inflitta al Catania
Catania NewsLega ProPrimo Piano

GIUDICE SPORTIVO: ammenda di mille euro inflitta al Catania

Redazione
By Redazione
0
161
Giudice

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato la sanzione disciplinare di mille euro nei confronti del Catania, con riferimento alla partita disputata domenica al “Massimino” contro il Foggia. Ammenda inflitta alla società rossazzurra per le seguenti motivazioni, come da comunicato:

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1.al 42° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte (per la durata complessiva di un minuto), che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;
2.al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte (per la durata complessiva di un minuto);
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – anello superiore Settore Centrale – esposto, per tutta la durata dell’incontro, uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VELOTTO: “Ringrazio dal profondo del cuore il Catania per l’opportunità che mi ha concesso in questi anni”
Articolo successivo
VERSO CAVESE-CATANIA: Martic rientra dalla squalifica
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

CAVESE-CATANIA: arbitra Picardi della sezione di Viareggio. Curiosità, precedenti e statistiche

Redazione - 0
Sono stati designati gli arbitri per la seconda giornata del campionato di Serie C. L'incontro Cavese-Catania, in programma sabato allo stadio 'Simonetta Lamberti', sarà...

STATISTICHE: Cicerelli per la quarta volta a segno in maglia rossazzurra

MERCATO: Leonardi, prestito alla Triestina via Catania?

DA POTENZA: “Caturano, bocche cucite…”

MERCATO: D’Andrea-Sorrento, ci siamo. Silvestri, vicino il ritorno alla Triestina

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web