GIUDICE SPORTIVO: ammenda di mille euro inflitta al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato la sanzione disciplinare di mille euro nei confronti del Catania, con riferimento alla partita disputata domenica al “Massimino” contro il Foggia. Ammenda inflitta alla società rossazzurra per le seguenti motivazioni, come da comunicato:

A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1.al 42° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per tre volte (per la durata complessiva di un minuto), che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2.al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per due volte (per la durata complessiva di un minuto);

B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord – anello superiore Settore Centrale – esposto, per tutta la durata dell’incontro, uno striscione non autorizzato per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta sub A) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.

