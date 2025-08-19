mercoledì, 20 Agosto 2025
GIUDICE SPORTIVO: “Catania, materiale pirotecnico e cori offensivi ma nessuna sanzione”

Giudice

Nessun provvedimento sanzionatorio nei confronti di alcune società malgrado, in occasione delle gare valevoli per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, si sia registrata la violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 del Codice di Giustizia Sportiva. Con riferimento alla tifoseria del Catania, secondo quanto si legge in una nota, allo stadio “Ezio Scida” è stato introdotto ed utilizzato nel settore ospiti materiale pirotecnico di vario genere intonando anche cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti tuttavia di non particolare gravità dal giudice Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli.

Nel caso in specie ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d):
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione.

