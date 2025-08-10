GOL A GRAPPOLI: tutto facile per il Catania, rotonda vittoria contro il Valletta

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Vittoria senza particolari affanni per il Catania al “Massimino”, nell’amichevole disputata con i maltesi del Valletta coincidente con la serata di presentazione della squadra rossazzurra 2025/26 davanti a 3.334 spettatori.

Squadra di Toscano schierata con il 3-4-2-1 e avanti di due reti nel primo tempo: al 6′ incornata vincente di Di Gennaro sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cicerelli, tra i più attivi insieme a Donnarumma, Celli, Jimenez e Casasola. Poi, al minuto 32, etnei sempre pericolosi sui piazzati, in gol Quaini che scaravanta la palla in rete dopo essere stato lasciato solo dalla difesa ospite. Da segnalare anche una gran giocata di Jimenez al 10′ con tiro da fuori area stampatosi sul palo. Cicerelli si conferma calciatore determinante nell’economia del gioco rossazzurro: prezioso punto di riferimento per la formazione di Toscano anche nello sviluppo delle palle inattive, ha impegnato il portiere biancorosso e la difesa in più di una circostanza.

Nella ripresa altri gol. Al minuto 65 il Catania cala il tris: cross dalla destra, tocco di Donnarumma in area e portiere battuto. Ad eccezione di un paio d’iniziative, Valletta poco insidioso nel corso dell’incontro, prova ne sia che Dini, sempre sicuro nelle uscite, ha effettuato una sola parata (ottima respinta su Ciolacu, ndr). Al 72′ poker rossazzurro a firma di Cicerelli il quale, su punizione, disegna una traiettoria perfetta suggellando una prestazione coi fiocchi. Nel finale c’è spazio anche per la cinquina dei neo entrati D’Andrea (punizione dalla destra calciata da Raimo, cross in mezzo, D’Andrea si fa trovare pronto alla deviazione in rete) e Lunetta (rovesciata sottomisura) . Allo scadere dei 5′ di recupero, triplice fischio tra gli applausi del pubblico che apprezza, in attesa dell’esordio in Coppa Italia Serie C a Crotone, primo vero banco di prova.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***