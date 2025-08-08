ACCADDE OGGI – 8 agosto 2018, Papu Gomez: “Ecco perchè scelsi Catania. Tre anni indimenticabili, ci siamo divertiti”

Sette anni fa, precisamente l’8 agosto del 2018, l’ex attaccante del Catania Alejandro Gomez tornò sull’esperienza vissuta in casacca rossazzurra attraverso un’intervista concessa al quotidiano argentino Clarín:

“Perchè scelsi Catania? L’idea di giocare con molti argentini era la migliore per me e la mia carriera, perché ambientarmi sarebbe stato molto più facile – le parole del ‘Papu’ –. Quindi non ne dubitavo molto. Ho trovato un Paese molto simile all’Argentina. Gli italiani, in particolare al Sud, sono molto simili a noi. Catania è molto bella in estate. Anche in inverno ti alzi e vedi il mare. C’era un clima spettacolare, pieno di argentini. Quindi l’adattamento è stato molto semplice per me”.

“Mi hanno aiutato tutti i ragazzi che in quel momento erano in rosa. Penso a Pablo Alvarez, Mariano Andújar, Mariano Izco, Ezequiel Carboni, Nicolas Spolli, Matias Silvestre e ‘Pata’ Castro. Poi è arrivato Diego Simeone come allenatore, quindi sono stati tre incredibili anni, perché ci siamo anche divertiti. Il Catania era un club spettacolare, in piena crescita, proveniva da cinque o sei stagioni consecutive in Serie A e aveva anche finito di realizzare il centro sportivo. Catania è la società che rappresenta la città. Quindi è molto importante per loro essere in alto. È stato un peccato tutto quello che è successo negli ultimi anni”.

