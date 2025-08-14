IERARDI: con Pieraccini si preannuncia una bella lotta per il posto da titolare

28 apparizioni e 2 gol nella passata stagione, facendo registrare una crescita decisa nelle prestazioni dopo un avvio un pò così. Mario Ierardi, legato contrattualmente al Catania fino a giugno 2026 con opzione per il rinnovo, cammin facendo si è guadagnato la piena fiducia del mister. Quest’anno mira a dare continuità al rendimento offerto nella seconda metà dello scorso campionato, quando è salito in cattedra giganteggiando nel reparto arretrato. E’ bene precisare che nessuno, tuttavia, conserva il posto assicurato tra i titolari. L’organico attuale è in via di definizione con l’idea di garantire al proprio allenatore tante opzioni di valore. Non una panchina corta, bensì tanti giocatori di livello per la categoria capaci di offrire valide garanzie quando chiamati in causa.

Lo stesso Ierardi dovrà sudare per meritare un posto nell’undici rossazzurro. Anche perchè la prima alternativa nel ruolo di braccetto destro risponde al nome di Simone Pieraccini. Profilo giovane, ben conosciuto da Toscano che lo ha allenato con profitto ai tempi di Cesena. Il ragazzo classe 2004 ha trovato, pian pianino, sempre più spazio nella squadra romagnola contribuendo attivamente alla promozione diretta in Serie B due stagioni addietro. Lo scorso anno, con una guida tecnica differente, Pieraccini ha giocato poco a Cesena ma la voglia di dimostrare è tanta e Toscano tiene in forte considerazione anche lui, prova ne sia che ha spinto molto affinchè il diesse Pastore lo portasse in Sicilia.

Richiesta accolta, Pieraccini è approdato ai piedi dell’Etna in prestito, con un diritto di riscatto fissato a cifre importanti. Segno del valore di un giocatore molto interessante capace, all’occorrenza, di ricoprire anche gli altri ruoli della difesa. Pedina duttile e di rilievo, Pieraccini sa di giocarsi una buona opportunità a Catania e darà filo da torcere in primis a Ierardi per la conquista di un posto da titolare. Da una parte l’entusiasmo e l’esuberanza di un giovane di belle speranze, dall’altra il temperamento e la tenacia di Ierardi. Si preannuncia una lotta intensa ma assolutamente leale tra i due, contribuendo ad aumentare significativamente il grado di competitività all’interno del gruppo.

