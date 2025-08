Jorge Costa: il cordoglio del Catania per la morte dell’ex capitano e ds del Porto

La Liga Portugal, e in particolare il Porto, sono sotto shock per la notizia della morte – a soli 53 anni – di Jorge Costa, storico ex difensore dei ‘Dragoes’, di cui era tornato a far parte da dirigente – nel ruolo di direttore sportivo – dopo una lunga carriera da allenatore. Dopo aver accusato un malore alla fine dell’allenamento della squadra è deceduto in ospedale nel reparto di terapia intensiva. Il messaggio di cordoglio del Catania FC: “Il Presidente Ross Pelligra con Vincenzo Grella e Mark Bresciano e tutto il Catania FC piangono l’improvvisa scomparsa di Jorge Costa, direttore sportivo del Porto e già capitano della stessa squadra. Alla società lusitana la nostre più sentite condoglianze”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***