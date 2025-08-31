domenica, 31 Agosto 2025
LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, passo sicuro. Stavolta basta Forte e la Cavese si arrende”

foto Catania FC

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul risultato di 0-1 maturato a Cava de’ Tirreni tra Cavese e Catania: “Il Catania, dopo il 6-0 al Foggia, vince ancora – stavolta di misura – e resta a punteggio pieno dopo un successo convincente. La Cavese ha messo, da parte sua, in campo tutto quello che ha in questo momento a disposizione tenendo testa ai più forti avversari almeno per 45′. Alla distanza la classe e la prestanza fisica della squadra di Toscano sono venuti fuori e hanno fatto la differenza”, riporta la rosea.

“Il risultato stringato ha permesso alla Cavese di restare fino alla fine nel match provando e riprovando a superare il muro del Catania, che però con ordine e classe ha sempre avuto la meglio. E quando non ci sono arrivati i vari Di Gennaro e Celli ci ha pensato Dini come quando, in pieno recupero, un tiro-cross di Orlando sporcato da Aloi ha costretto a un vero e proprio miracolo il portiere”, si legge. La Cavese ha dovuto cedere i tre punti “al più forte Catania”.

