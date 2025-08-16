LA GIOVANE ITALIA: “Pieraccini, prezioso elemento in fase di non possesso e sui piazzati a favore”

Il Catania lo ha acquistato in questa finestra di calciomercato, con mister Toscano che spingeva già da gennaio affinchè la società etnea si assicurasse il diritto alle prestazioni sportive del ragazzo. Del resto l’allenatore calabrese conosceva bene Simone Pieraccini per averlo già allenato con successo a Cesena. Il difensore ravennate ha detto sì alla proposta del Catania. Trasferimento avvenuto con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei rossazzurri a fine stagione. Pieraccini proverà a ritagliarsi il suo spazio alla corte di un allenatore che ha avuto fiuto nello schierarlo via via con sempre maggiore continuità in bianconero e, adesso, lo ha riaccolto in Sicilia.

La Giovane Italia, portale di riferimento del calcio italiano giovanile, evidenzia i meriti dello stesso Toscano nella misura in cui ha deciso di “lanciare” il calciatore tra i professionisti ed è stato premiato nella scelta, contribuendo nel 2023/24 alla promozione diretta in Serie B del Cesena. Pieraccini, come si legge, con Toscano al timone ha avuto un ottimo impatto proseguendo il percorso di crescita fino ad imporsi come titolare nella blindatissima retroguardia bianconera. Viene descritto come “elemento prezioso non solo in fase di non possesso, con interventi provvidenziali e letture sempre molto attente, ma anche sui calci piazzati a favore, dove trova spesso il tempismo giusto per colpire a rete”. Sicuramente un’arma in più, questa, a disposizione del Catania in vista della stagione 2025/26.

