LA GRASSA: “Non sarò più lo speaker rossazzurro. Catania, mi hai fatto battere il cuore a ogni annuncio”

Giunto al suo secondo anno da speaker ufficiale del Catania, Vito La Grassa annuncia che non sarà più lui a ricoprire tale ruolo in vista della prossima stagione. Queste le sue parole:

“POPOLO ROSSAZZURRO, quando annunciavo la nostra squadra del cuore esclamavo: «E’ il momento di prendere un gran respiro e tirare su la voce». Con un pizzico di emozione, vi comunico che la mia esperienza di speaker del Catania si è conclusa. Dopo attente valutazioni ho deciso di non proseguire questo percorso: la proposta ricevuta dalla società non era in linea con quanto ritenevo adeguato, per non dire inattendibile con la mia professionalità. Ringrazio di cuore Angelo Scaltriti, addetto stampa del Catania, per la fiducia, la stima e il supporto costante che non mi ha mai fatto mancare. La sua professionalità e umanità hanno reso quest’esperienza ancora più significativa. Ringrazio la società, il Presidente ROSS PELLIGRA, il vice Presidente Vincenzo Grella e gli “addetti ai lavori””.

“Porterò sempre con me il ricordo di uno stadio, una squadra e un popolo che mi ha fatto battere il cuore a ogni annuncio. Sono rammaricato, sì, ma anche profondamente grato per aver avuto l’opportunità di vivere questa straordinaria avventura rossazzurra. Ho combattuto, riso e anche pianto, per aver vinto la prima coppa Italia di Lega Pro del Catania, ovvero il primo trofeo di sempre della società etnea. Da piccolo andavo in curva a tifare per la mia squadra del cuore, ho proseguito a farlo sia nei momenti belli che in quelli brutti”.

“Ho realizzato quello che mi piace fare e per le mie caratteristiche, senza chiedere nulla in cambio, soltanto stare vicino a questi colori ed essere la voce della mia città, nel ricordo immancabile di una persona straordinaria come STEFANIA SBERNA. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e incoraggiato nei momenti difficili, non lo dimenticherò mai! Ci ritroveremo presto, magari sotto altre vesti. Sempre con passione. Sempre con la voce. Sempre con voi. Sempre col rossazzurro nel sangue! «Sempre e comunque forza Catania»”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***