LA SICILIA: “3-4-2-1, Toscano prova anche Cicerelli e Lunetta insieme”

Il Catania ha svolto ieri, a Norcia, l’ultima doppia seduta del ritiro pre-campionato: in mattinata, lavoro di forza ed esercitazioni differenziate per reparti. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento, approfondimenti tattici, calci piazzati e partitella. Oggi, invece, alle 10.30 sosterrà l’allenamento congiunto a porte chiuse con il Montespaccato, poi la comitiva rossazzurra si trasferirà alle pendici dell’Etna riprendendo a lavorare in sede dopo un paio di giorni di riposo. Il tecnico Mimmo Toscano ha provato ancora una volta gli schemi con il 3-4-2-1. Da una parte sono stati utilizzati “Ierardi, Silvestri, Allegretto; Papaserio, Martic, Chiarella, Raimo; Jimenez, Bocic; D’Andrea. Dall’altra Pieraccini, Di Gennaro, Celli; Casasola, Corbari, Quaini, Donnarumma; Cicerelli, Lunetta; Forte”, evidenzia il quotidiano La Sicilia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***